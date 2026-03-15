Santos Escobar aparece como Alumni en WWE

Santos Escobar ha tenido una última etapa en WWE bastante extraña, ya que en octubre del año pasado se había convertido en agente libre, solo para renovar su contrato con la compañía. No obstante, su situación dentro de la empresa no cambió en lo absoluto y sin razón alguna dejó de aparecer en televisión, únicamente haciendo presencia en los espectáculos de AAA, incluyendo la reciente edición de Rey de Reyes este sábado.

► Santos Escobar no tuvo éxito en Rey de Reyes

La situación de Santos Escobar en la WWE generó serias dudas, y los fanáticos notaron el cambio casi de inmediato luego de que el luchador mexicano compitiera AAA Rey de Reyes 2026, donde participó en la final del torneo Rey de Reyes. En la lucha, El Grande Americano derrotó a Escobar, La Parka y al «Original» El Grande Americano en una caótica lucha fatal a cuatro bandas para ganar la espada ceremonial y obtener una futura oportunidad por el Campeonato Mega de AAA. Al final, El Grande Americano fue el vencedor.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que durante el referido encuentro, algunos fanáticos que presenciaron el evento notaron algo extraño en el desempeño de Escobar, viéndose bastante lento y errático, e incluso algunos intuyeron que simplemente no quería estar allí durante partes del combate, generando aún más especulaciones sobre su situación en la compañía, lo cual tomó un nuevo matiz tras conocerse que ha sido movido a la sección de ex luchadores en la página de la WWE.

Por el momento, no hay una versión oficial sobre el tema y no está claro si la inclusión de Escobar en la sección de ex luchadores fue un error o un cambio intencional que refleja una modificación en su situación con la WWE, lo cual no deja de ser sorprendente considerando que hace unos meses había renovado su contrato y ya estaba empezando a tener regularidad en AAA.