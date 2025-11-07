¿Cómo le irá a El Santo Jr. sin su padre? El heredero debutará en solitario en Monclova

El 15 de noviembre marcará un nuevo capítulo en la historia de El Santo Jr., quien subirá al ring sin la presencia de su padre, El Hijo del Santo, por primera vez. La cita será en la Real Arena de Monclova, Coahuila, donde el heredero de la Leyenda de Plata encabezará la cartelera estelar ante una gran expectativa del público.

En la lucha principal, el joven enmascarado hará equipo con LA Park y el Hijo de LA Park para enfrentarse a Los Malditos, trío conformado por Príncipe Adonis, Vulcano e Infierno. Será una noche exigente, no solo por la calidad de sus rivales, sino también por el carácter fuerte de sus aliados, quienes suelen imponer su estilo dentro y fuera del ring.

► Una prueba decisiva para el heredero de la Leyenda de Plata

Sin los consejos de su padre desde la esquina, El Santo Jr. deberá demostrar que puede sostener el legado familiar con temple y habilidad. Su participación en esta función representa un paso importante en su consolidación como figura individual dentro del circuito independiente, donde la exigencia y la competencia son constantes.

Además del atractivo duelo estelar, la función contará con un combate semifinal de alto voltaje: Damián 666, Bestia 666 y La Fashion se medirán ante La Park Jr., Desalmado y Limbo, en una batalla que promete intensidad de principio a fin.

► Boletos para ver al Santo Jr.

El cartel se completará con tres luchas adicionales que reunirán talento local y figuras reconocidas del circuito norteño. Los boletos estarán disponibles con precios que van desde los 150 hasta los 300 pesos, ofreciendo una gran oportunidad para presenciar una función histórica encabezada por el nieto del Enmascarado de Plata.