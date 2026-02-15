Santino Marella, «seguro» de que Leon Slater firmará con WWE

La principal misión de TNA tras su inevitable derrota ante WWE una década atrás y la caída de su presencia televisiva ha sido volver a lucir como una empresa de primer nivel que pueda ser vista como algo más que una segundona. Pero esto no es fácil.

Sobre todo, si una vez vuelves a tener una cadena notoria como plataforma y logras datos de audiencia ilusionantes (otro cantar es la calidad del producto), alguien que milita en tus propias filas hace ciertas declaraciones como las hechas por Santino Marella.

Bajo entrevista con Sportshadow, el «Director de Autoridad» de TNA dijo lo siguiente.

«Para muchos atletas criados en NXT que no vienen de la escena independiente y que no tienen experiencia en otras compañías de lucha libre, es sano para ellos venir a TNA y ver un sistema y una atmósfera completamente distintos. Es un proceso de aprendizaje excelente. Luchan con el elenco de TNA, quienes no son talentos en desarrollo; nuestra gente ya está desarrollado y en general tiene mucha más experiencia.

«Para TNA, la conexión con WWE no tiene precio. Probablemente nos ayudara a conseguir nuestro acuerdo televisivo. Dado que es la marca número uno en la lucha libre, y de lejos, esa conexión nos hace parecer mucho más legítimos. Ahora tienen a Joe Hendy y Jordynne Grace allí, y estoy seguro de que Leon Slater estará algún día allí. Es bueno para nuestros chicos mostrar sus habilidades y luego ir allí y ganar mucho dinero».

► Resultados TNA No Surrender 2026

Les recuerdo todo lo que dio de sí este pasado viernes No Surrender, el más reciente especial de TNA, donde Leon Slater compitió para la empresa por primera vez en dos meses, luego de solucionar sus problemas de visado que le privaron de estar en Genesis, la anterior gran cita programada por sus actuales empleadores.