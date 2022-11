Santino Marella: «Ni se emocionen, no volveré a luchar»

Santino Marella se lesionó a finales de junio de 2014 de su cuello, en un House Show en Estados Unidos. Desde entonces, tuvo que ser sometido a una cirugía de fusión de cuello. Y significó eso el fin de su etapa en WWE. Sin embargo, volvió al ring en agosto de 2016 y fue otra muestra más de superación de obstáculos y lesiones que hemos visto en años recientes, como le ha venido ocurriendo a Christian Cage, Saraya, Edge y Bryan Danielson.

Volvió a WWE en el Royal Rumble 2020, y desde entonces, ha estado participando en luchas de algunas promociones independientes en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, en una reciente entrevista con Fightful Select, Marella reveló que sus días como luchador a tiempo completo ya están acabados. Estas fueron sus declaraciones:

► Santino Marella habla de su actualidad en la lucha libre profesional

«No, para ser honesto contigo, realmente no tengo mucho interés en la lucha libre. Disfruto siendo comentarista. Y, tal vez, en el futuro, me vean en algún lugar como comentarista, productor o algo como eso. Mis días como luchador a tiempo completo, definitivamente han quedado atrás.

«Al menos, ya esa no será mi trabajo. Ahora, sí he venido luchando un poco este año, pero lo hago por diversión. Tengo dos niños pequeños en casa, y prefiero quedarme en casa y disfrutarlos tanto como me sea posible».

Por ahora, Santino disfruta del hecho de que su hija, Bianca Carelli, está trabajando en NXT como Arianna Grace, aunque ahorita mismo se encuentra en recuperación de una cirugía en su rodillad erecha.