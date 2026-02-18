Santino Marella invita a Bad Bunny a TNA: «Daría ratings»

Como lo hemos venido comentando aquí en SÚPER LUCHAS, el gran Benito Antonio Martínez Ocasio es el hombre del momento, luego de su tremenda aparición en el Super Bowl.

► Santino Marella quiere a Bad Bunny en AEW

Se ha hablado de distintas fuentes, que Bad Bunny estaría retornando muy pronto a WWE para tener una gran lucha en WrestleMania 42.

Es más, hasta se dice que sería el hombre enmascarado que está atacando a los miembros de The Vision en Raw, y Logan Paul ha estado promocionando una gran lucha ante él; dice que si lograran luchar en WrestleMania, será la lucha más vista de la historia.

Pero, además, un Senador pidió a Tony Khan que firmara a Bad Bunny para AEW. MJF y Orange Cassidy le dieron su bendición, lo apoyaron y hasta pidieron a Bad Bunny para AEW.

Y, ahora, una nueva empresa entra en órbita por la búsqueda de Bad Bunny. En entrevista con Sportshadow, el Director de Autoridad de TNA, Santino Marella, apareció y dijo que quería que Bad Bunny, ganador del Grammy, llegara y hasta luchara en TNA. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

“Sí, claro que Bad Bunny puede venir a TNA. Eso traería muchas miradas hacia la compañía y el producto.

«Quieres que la lucha libre vuelva a ser algo mainstream. Quieres que sea como cuando yo era niño: todo el mundo conocía a Hulk Hogan, Macho Man, Jimmy Hart, Roddy Piper. Todos los niños sabían quiénes eran esos tipos. No sé si ahora todos los chicos en la escuela conocen a nuestro roster, pero me gustaría llegar a ese nivel».