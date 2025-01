Santino Marella fumó con Snoop Dogg: «Sonriendo todo el día»

No hace mucho tiempo, Road Dogg recordó la vez que fumó con Snoop Dogg (y Stephanie McMahon los atrapó):

«También me drogué con Snoop Doog justo al lado, cuando Jesse ‘The Body’ Ventura era el Gobernador de Minnesota. Él también estaba allí, tenía al servicio secreto afuera de su puerta… La marihuana estaba oliendo por toda parte. Luego, salí de la habitación y allí estaba Stephanie McMahon afuera. Había humo por todas partes y le dije: ‘La marihuaba humeante es de Snoop Dogg, ¡él está allí!’ ¡Simplemente lo tiré debajo del autobús!».

► Fumando con Snoop Dogg

Compartir ese momento con el rapero se ha convertido en algo icónico, como un rito cultural, y Santino Marella también tuvo la oportunidad de vivirlo. El ex luchador de la WWE y actual director de la autoridad en pantalla de TNA lo revela en una reciente entrevista en No Name Wrestling Podcast:

«Fue mi primer WrestleMania, y estaba haciendo algo con Snoop. Así que llego allí, estoy caminando por el lugar. Es una atmósfera diferente. El catering es un poco más elegante, todos están de buen humor. Todos están felices, y me dicen: ‘Sí, ¿puedes ir al autobús de Snoop Dogg y hablar brevemente sobre lo que van a hacer más tarde?’ Cuando subí al autobús, me recibieron con un blunt. Y yo pensé, bueno, es Snoop Dogg, ¿verdad? No vas a decir que no [ríe], así que fumé con él. No sé qué tipo de hierba tiene, pero estaba de muy buen humor. Caminaba por ahí [sonriendo], era una hierba muy eufórica y estimulante. Tenía una sonrisa permanente en la cara todo el día. Fui directo al catering». Marella también mencionó que Snoop es un verdadero profesional del micrófono y que fue genial trabajar con él. Además, dijo estar impresionado con su ética de trabajo.