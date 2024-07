Santiago Ponzinibbio no contempla el retiro de las MMA

Santiago Ponzinibbio es hoy uno de los peleadores más experimentados de la división de peso welter de la UFC. Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria, el argentino confía en que todavía le quedan algunos capítulos por escribir en su legendaria carrera.

El veterano de 36 peleas, que ha competido en la UFC desde 2013, cree que los fanáticos serán testigos de una nueva versión de sí mismo en su regreso el sábado. Ponzinibbio (29-7 MMA, 11-6 UFC) se enfrentará a Muslim Salikhov (19-5 MMA, 6-4 UFC) en el evento coestelar de UFC on ESPN 59 en el Ball Arena en Denver.

Ponzinibbio asegura que no está cerca del retiro ni ha terminado de evolucionar, y pretende demostrarlo al mundo de las MMA.

“No, para nada. Es cierto que estoy en una etapa en la que se puede ver el final mucho más cerca que hace algunos años. Solía ​​verlo como algo lejano porque siempre me sentía bien, así que ese día parecía que nunca llegaría. Ahora estoy más cerca de ese día, pero todavía siento que me queda mucho. Tengo mucho por dar y hay mucho camino por delante.

“Me siento muy bien y tengo la capacidad para vencer a los mejores de la división. Si llego allí, puedo rendir bien sin problemas de salud ni problemas como en algunas de mis peleas anteriores, porque por diferentes razones no pude rendir al máximo nivel técnico. He ganado algunas peleas recientes con el corazón, pero no con la técnica. Creo que durante este tiempo de descanso pude solucionar algunos problemas y creo que la gente verá una nueva versión de Santiago Ponzinibbio en la que rendiré al 100 por ciento y demostraré que soy capaz de competir a un alto nivel. Así que, para decir la verdad, el retiro no es algo que se me pase por la cabeza”.

Ponzinibbio, de 37 años, espera pelear durante bastante tiempo, aunque no dio un plazo sobre cuándo le gustaría alejarse idealmente del deporte. Su único objetivo es derrotar a Salikhov este sábado y seguir escalando posiciones en la categoría de peso welter.

“Me quedaré aquí por un tiempo más. El retiro no es algo que se me pase por la cabeza. Lo que sí se me pasa por la cabeza es ganar de manera espectacular en esta pelea coestelar y regresar rápidamente para poder seguir escalando posiciones en la división.

“Sé que si soy capaz de rendir al 100 por ciento, puedo vencer a cualquiera en las 170 libras. No lo digo por arrogancia. Simplemente tengo confianza en mi trabajo y en lo que veo en el gimnasio todos los días. Estoy feliz y confiado con esta oportunidad, y estoy en un buen momento”.