Recientemente, Brett Lauderdale, dueño de GCW, elogiando el trabajo hecho por Matt Cardona como agente libre, consideró que su promotora se había convertido en la «indie» más influyente de todos los tiempos. Declaraciones que demuestran que el señor Lauderdale no tiene abuela. Y si aún conserva alguna, se empeña en que no lo parezca.

¿Cuántas de las principales caras que compiten hoy en GCW serán recordadas dentro de 30 años como hoy se recuerda, por ejemplo, a Sandman y otras figuras de ECW? Sí, se trata de una pregunta retórica. Lauderdale lo sabe, de ahí que GCW lleve ya algún tiempo arrogándose la condición de sucesora espiritual de la extinta promotora fundada por Ted Gordon. No parece casualidad que el pasado año, Sabu colgara las botas en Joey Janela’s Spring Break. Y que dentro de un par de meses, precisamente Sandman vaya a hacer lo mismo en la próxima edición de la cita coproducida por GCW.

Así lo anuncio el sábado la compañía durante su más reciente show, Crushed Up, confirmando después en redes sociales que quienes quieran ver competir una última vez a Sandman en vivo deberán hacerse con un boleto para Joey Janela’s Spring Break X, el 17 de abril desde el Horseshoe Las Vegas de la ciudad homónima (Nevada, EEUU). No obstante, GCW se guarda de desvelar por el momento quién o quiénes ejercerán de último rival de Sandman.

El «Hardcore Icon» ya tiene cierto bagaje en GCW. Además de ser parte de dicho canto de cisne de Sabu, en 2022 hizo equipo con 2 Cold Scorpio buscando el título de duplas de la empresa, durante el show Wasted Time. A sus 62 años, Sandman sólo disputó en 2025 dos combates, el último hasta ahora el pasado octubre en la función Halloween de Gremlin House Wrestling.

► Resultados GCW Crushed Up 2026

A continuación, los resultados completos de GCW Crushed Up, celebrado desde el Harrah’s Philadelphia Casino & Racetrack de Chester (Pennsylvania, EEUU).

Breaking… As just announced at #GCWCrushed… extreme legend THE SANDMAN will wrestle his final match on April 17th at Joey Janela’s Spring Break X in Las Vegas! Tickets are On Sale NOW:https://t.co/XIuQlShKph pic.twitter.com/g3rG5jNvnv — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) February 1, 2026