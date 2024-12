Sandhagen predice pelea Dvalishvili vs. Nurmagomedov

Cory Sandhagen no solo elige a Umar Nurmagomedov para ganar en UFC 311, sino que también lo apoya. Nurmagomedov (18-0 MMA, 6-0 UFC) desafía al campeón de peso gallo Merab Dvalishvili (18-4 MMA, 11-2 UFC) en la pelea co-estelar del 18 de enero ( pago por evento de ESPN+ , ESPN, ESPN+) en el Intuit Dome en Inglewood, California.

Sandhagen viene de una derrota por decisión en cinco asaltos ante Nurmagomedov en el evento principal de UFC en ABC 7 en agosto, y sabe lo bueno que es el contendiente invicto.

«Creo que Umar probablemente ganará. Realmente no puedo ver un camino para que Merab gane. No creo que pueda golpear con él, pero tampoco creo que pueda derribarlo y controlarlo como pudo hacerlo contra O’Malley y contra otros muchachos. Realmente no veo un camino hacia el éxito para Merab. Creo que es probable que Umar defienda muchos de esos tiros, se mantenga en el ámbito del golpeo y simplemente… Umar es un francotirador, hombre.

“La gente no se da cuenta de lo rápido que es ese tipo, de lo bueno que es y de cómo sus patadas surgen de la nada. Pelear con un tipo como Merab será una buena oportunidad para que se luzca un poco y, como Merab ha estado hablando un montón de mierda, quiero ver a Merab ser derrotado un poco por un tipo que se supone que es un luchador pero que no pudo luchar conmigo, pero Merab sigue diciendo que yo era un regalo y esas cosas. Así que ahora estoy en el equipo de Umar”.

Sandhagen: Dvalishvili “está actuando de forma un poco ridícula”

Sandhagen tampoco es partidario de la constante desestimación por parte de Dvalishvili de Nurmagomedov como un digno retador al título.

“Merab está actuando de manera un poco ridícula. Esto es lo que creo que son los fanáticos: obviamente hay muchos tipos de fanáticos, pero creo que lo que más quieren los fanáticos es que seamos competidores valientes que no tengan miedo de salir a pelear y arriesgar sus vidas, y que quien sea que esté frente a ellos, crean que pueden ganar. Eso es lo que los fanáticos realmente quieren en el fondo de su corazón.

“Quieren estar inspirados. No hay nada inspirador en decir, ‘No, no quiero pelear con este tipo por esta razón’ o ‘Quiero a este tipo porque ya le gané a este tipo’. La gente no es estúpida. Se dan cuenta de esas cosas, y esa es solo mi creencia personal. Los fanáticos realmente quieren gente que salga a pelear como el infierno, que sea entretenida y que sea intrépida e inspiradora”.