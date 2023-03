Sandhagen opuesto a oportunidad titular de Cejudo

Cory Sandhagen no está seguro de por qué Henry Cejudo se retiró si todavía está persiguiendo un título. Cejudo colgó los guantes después de retener su título de peso gallo contra Dominick Cruz en mayo de 2020.

Tres años después, Cejudo buscará recuperar el cinturón que nunca perdió cuando desafíe al campeón Aljamain Sterling en el evento estelar de UFC 288 el 6 de mayo.

Si bien Sandhagen (15-4 MMA, 8-3 UFC) no ve que el reingreso de Cejudo a la cima de la división lo afecte directamente, no es fanático de que salte la línea.

“Supongo que estoy de acuerdo con eso. Creo que no deberías poder salir del retiro y luego simplemente pelear por un cinturón. Eso me parece un poco cojo. No deberías haber regresado en primer lugar si ese fuera el caso. Esa es mi opinión al respecto. Mientras no sea yo el que compita contra Cejudo por la próxima oportunidad por el título, que no siento que lo sea, podría (no) importarme menos”.

Sandhagen, quien se encuentra con Marlon Vera (20-7-1 MMA, 14-6 UFC) en un choque fundamental de peso gallo en el encabezado de UFC en ESPN 43 del sábado, está indeciso cuando se trata del ganador de Sterling y Cejudo.

Pero Sandhagen ve cómo el exluchador medallista de oro olímpico Cejudo (16-2 MMA, 10-2 UFC) puede neutralizar la mayor fortaleza de Sterling (22-3 MMA, 14-3 UFC).

“Esa es una pelea realmente interesante. Obtienes a dos muchachos que son realmente buenos en la lucha libre y, por lo general, lo que obtienes es un combate de kickboxing no tan bueno, que podría ser lo que es. Pero también pude ver a Cejudo usando sus derribos solo para anular rounds cerrados.

“Creo que probablemente ese será su camino hacia la victoria: intentará solo anotar algunos derribos, no enredar demasiado con Aljamain en la cancha, simplemente anular los golpes que creo que probablemente estarán bastante cerca. . Es complicado. Realmente no tengo idea de lo que ha estado haciendo Cejudo excepto por hacer videos de YouTube. Será interesante verlo.

UFC en ESPN 43 se lleva a cabo el sábado en el AT&T Center en San Antonio. El cartel principal se transmite por ESPN después de las preliminares por ESPN+.