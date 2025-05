Sandhagen ofrece a O’Malley un plan de juego contra Dvalishvili

Cory Sandhagen aconseja a Sean O’Malley sobre cómo vencer al campeón de peso gallo de UFC Merab Dvalishvili.

Después de perder su título ante Dvalishvili en UFC 306 por decisión unánime en septiembre pasado, O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) volverá a enfrentarse a Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) el 7 de junio en el evento principal de UFC 316 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

O’Malley tuvo dificultades para generar una ofensiva contra Dvalishvili tras ser reprimido y controlado en el suelo durante cinco asaltos. Logró lastimarlo con una patada al cuerpo en el final, pero fuera de eso, fue Dvalishvili el que dominó la pelea. Sandhagen cree que O’Malley debe aprovechar mejor las entradas de Dvalishvili y dejar que sus golpes sean más fuertes en lugar de simplemente buscar el golpe final.

«La verdadera oportunidad de O’Malley de ganar este título es, más o menos, la de un pegador. Merab va a derribar a O’Malley varias veces en la próxima pelea. Su capacidad para levantarse fue realmente mala en su primera pelea con Merab. Estaba haciendo pasos que podría haber hecho; hay mejores maneras de ponerse de pie que las que él hacía. O’Malley va a ser derribado muchas veces, y espero que haya aprendido a ponerse de pie mucho mejor, porque va a ser derribado. Cuando eres un tipo alto y desgarbado, es muy difícil evitar que la gente se meta debajo de ti.

Así que no se trata tanto de defender el golpe, sino de si puedo levantarme de inmediato. Y si Sean lo hace mucho mejor, le irá mucho mejor en la próxima pelea. Sean no es un tipo de puntos, no va a conectar un montón de golpes desde afuera e intentar ganar de esa manera. O’Malley es un tipo que te deja sin aliento, y si sigue intentando apagar a Merab, creo que eso solo le perjudicará. Creo que necesita controlar el ritmo de la pelea, la parte de anotar golpes en la pelea de pie, para que si lo derriban y se levanta, pueda empezar a atacar.