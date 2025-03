Sandhagen explica la ventaja que tiene O’Malley contra Dvalishvili

Cory Sandhagen cree que las probabilidades podrían inclinarse a favor de Sean O’Malley en una posible revancha por el título de peso gallo de UFC contra Merab Dvalishvili.

Aunque O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) tuvo un éxito limitado cuando perdió el cinturón de 135 libras ante Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) por decisión unánime en UFC 306 en septiembre, «Suga» expresó que sentía que merecía el visto bueno en las tarjetas y reveló que entró con una lesión en la cadera que desde entonces requirió cirugía .

El CEO de UFC, Dana White, insinuó recientemente que O’Malley tendrá una revancha inmediata contra Dvalishvili y, aunque eso podría parecer injusto para el resto de la división dado que solo defendió una pelea durante su breve reinado, el eterno contendiente Sandhagen entiende por qué la organización iría en esa dirección.

“No me sorprende; todos sabemos por qué. O’Malley tiene muchísimos seguidores. Esa es la razón. La pelea entre Umar (Nurmagomedov) y Merab fue mucho más reñida que la de O’Malley y Merab. Si le dieras la revancha a alguien, probablemente se la darías al que estuviera más cerca, si solo fuera cuestión de tiempo. Pero hay muchas cosas que influyen en el deporte, y ser más famoso que otros es una de ellas. Sean O’Malley tiene esa ventaja sobre todos, y bien por él. Trabajó muy duro para conseguirla, así que no voy a odiarlo por ello. Pero definitivamente esa es la razón”.

En la primera pelea, Dvalishvili combinó sus golpes y derribos para mantener a O’Malley en vilo y llevarse la decisión. El momento clave de O’Malley llegó cuando alejó a Dvalishvili con una fuerte patada al cuerpo al final del último asalto, pero aparte de eso, tuvo dificultades para conectar golpes contundentes.

Sandhagen cree que O’Malley podría aprovechar sus puntos de éxito esporádicos en una revancha, pero para ganar, tiene que estar en punto en todas las facetas del juego.

“Es muy gracioso porque fue literalmente lo único que O’Malley anotó en toda la pelea que fue significativo, y fue al final. Me parece gracioso porque mucha gente habla de la patada al cuerpo. Es como: ‘Tío, perdiste todo el resto de la pelea’. Se puede argumentar, pero la sensación de esa pelea para mí era que O’Malley iba perdiendo y él era el que no tenía el control. Pero definitivamente podría imaginar una situación en la que O’Malley regresara y lo hiciera muy bien. Me encantan las historias de perdedores y supongo que O’Malley probablemente será el perdedor.

Me encanta apoyar a un rival desfavorecido, así que quizás a O’Malley le vaya bien, pero me cuesta imaginar que la pelea sea muy diferente a la primera. Sin embargo, al mismo tiempo, quien tiene la oportunidad de noquear aumenta su capacidad de noquear si le das otros 25 minutos para intentar averiguar cómo hacerlo. Sin duda, es una ventaja para O’Malley de cara a esta pelea.

Con la revancha a la vuelta de la esquina, Sandhagen (17-5 MMA, 10-4 UFC) aprovechará el tiempo para intentar construir su propia oportunidad por el título. Se enfrentará a Deiveson Figueiredo (24-4-1 MMA, 13-4-1 UFC) en el evento principal de UFC on ESPN 67 el 3 de mayo en Des Moines, Iowa (ESPN2, ESPN+ ), y cree que una actuación adecuada podría elevarlo a la cima de la conversación por el título.

Sandhagen cree que una pelea contra O’Malley sería la opción más deseada para la UFC y los fanáticos, pero también está intrigado por el rompecabezas que es Dvalishvili y disfrutaría la oportunidad de poner fin a su racha ganadora y llevarse el cinturón.

“Merab es un gran campeón. No pienso mucho en lo que Merab es como campeón desde la perspectiva de un aficionado, pero creo que Merab es superhábil. Lleva una racha de 13 victorias. No se ganan 13 peleas por pura casualidad. Hay que ser muy bueno para lograrlo. Merab es, sin duda, uno de los mejores del deporte ahora mismo, y creo que si él y yo peleáramos, sería una pelea realmente interesante. Creo que puedo ganar esa pelea sin duda. Creo que puedo controlar el espacio de forma similar a como lo hacía O’Malley, pero soy mucho mejor luchador que él, tanto ofensiva como defensivamente. Ahora golpeo más fuerte. Soy muy atlético.

No pude mostrar muchas de las cosas nuevas en las que he estado trabajando en la última pelea porque Umar me estaba dando una paliza, pero creo que lo hice genial contra Merab. Lo hemos visto pelear contra todos los demás. … Salí y le gané a Figgy muy bien; no veo ninguna situación en la que no se pueda al menos entender el argumento de que debería pelear por el cinturón a continuación.