Sandhagen elogia a Petr Yan y aún quiere vengar derrota en UFC

Cory Sandhagen tiene la mira puesta en Petr Yan después de UFC Fight Night 248. Yan (18-5 MMA, 10-4 UFC) obtuvo su segunda victoria consecutiva al derrotar a Deiveison Figueiredo (24-4-1 MMA, 13-4-1 UFC) por decisión unánime en la pelea principal del sábado pasado en Macao.

Sandhagen (17-5 MMA, 10-4 UFC) no se sorprendió al ver al ex campeón levantar la mano.

“Fue una pelea realmente interesante. Yan lució increíble, para ser honesto. Pensé que la pelea iría como fue solo porque Figgy es una versión más caótica y cuadrada. Yan es un tipo mucho más técnico y con mucha cuchilla”.

“No es una crítica a Figgy. Figgy suele hacer que su caos funcione, pero ya se veía que así iba a resultar la pelea. Felicitaciones a Yan, lució realmente genial. Figgy es un enfrentamiento realmente bueno para que él luzca realmente bien específicamente”.

Sandhagen peleó contra Yan por el título interino de peso gallo en UFC 267 en octubre de 2021. Después de ganar el primer round, Sandhagen fue derrotado por decisión unánime. Se recuperó con tres victorias consecutivas antes de quedarse corto ante Umar Nurmagomedov en UFC on ABC 7 en agosto.

Con Sandhagen solo un puesto detrás de Yan en la clasificación de peso gallo de la UFC, le gustaría una oportunidad de recuperar el control, una propuesta con la que Daniel Cormier está de acuerdo .

“Felicitaciones a Yan, tal vez lo hagamos a continuación. Realmente no sé cómo está la división. Realmente no he escuchado demasiado. Esperaba escuchar probablemente en algún momento de la próxima semana sobre la dirección que tomarán porque sé que estaban esperando que se desarrollara esta pelea. Felicitaciones a Yan. Todavía quiero recuperar esa pelea. Veremos si será la próxima o no”.