Sandhagen: “Dillashaw no se preocupa por peleadores”

Cory Sandhagen siente que TJ Dillashaw mostró sus verdaderos colores cuando decidió llevar una lesión grave en el hombro a su última pelea por el título de peso gallo.

El peleador de 30 años peleó previamente con Dillashaw cuando la pareja sirvió como el evento principal de UFC Fight Night en 2021. Esa fue la primera pelea de Dillashaw desde 2019 después de cumplir una suspensión de dos años de la USADA, pero el ex campeón hizo lo suficiente para alejarse. con una victoria por decisión dividida.

Esa victoria sobre Sandhagen llevó a UFC a reservar a Dillashaw para una pelea contra el campeón de peso gallo de UFC Aljamain Sterling, que era una oportunidad para que el luchador de 36 años reclamara el oro de UFC por tercera vez. Las cosas no salieron exactamente según lo planeado en UFC 280, ya que una lesión preexistente en el hombro estalló rápidamente antes de que Sterling detuviera a Dillashaw con strikes en la segunda ronda.

Dillashaw compartió más detalles sobre la lesión de entrenamiento después de la pelea y finalmente anunció su retiro, pero Sandhagen le dijo a MMA Junkie que cree que el ex campeón nunca debería haber entrado en la jaula en UFC 280.

“Creo que fue, realmente no sé cómo decir esto profesionalmente, porque no me gusta ser un tipo muy provocativo. Pero, creo que eso estuvo mal por parte de TJ. Creo que si tu hombro se sale varias veces, realmente no puedes esperar que eso no suceda en la pelea. Definitivamente deberías haberte retirado de la pelea y haber tenido a alguien más saltando a esa posición. En mi opinión, eso habría sido cosa de caballeros”.

Aunque probablemente hubiera estado en la lista de contendientes de peso gallo que podrían haber reemplazado a Dillashaw en UFC 280, Sandhagen también admite que al menos puede entender un poco el proceso de pensamiento del peleador de 36 años.

“Pero también entiendo que somos un grupo de guerreros y realmente no nos importan las vidas de los demás y los sentimientos de los demás, o el sustento de los demás en algún aspecto. Todos definitivamente tienen sus diferentes escalas de cuánto se preocupan por los otros humanos que están en su división con ellos.

“Pero sí, supongo que TJ demostró que en realidad no se preocupa demasiado por las demás personas. Lo cual es como dije bien, porque entiendo que lo que estamos haciendo es combativo. No es que no estemos jugando fútbol o baloncesto o algo así. Entonces, lo entiendo, ¿sabes? No lo juzgo por eso, pero creo que no fue el movimiento más genial”.