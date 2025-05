Sandhagen critica el currículum de O’Malley y espera demostrar que es mejor

El contendiente de peso gallo de UFC Cory Sandhagen cree que hay muchas buenas peleas disponibles en la cima de la división, pero espera enfrentarse a Sean O’Malley para demostrar quién es mejor.

Sandhagen (18-5 MMA, 11-4 UFC) quiere pelear por el título de las 135 libras, ante todo. Podría tener la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro si O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) derrota al actual campeón Merab Dvalishvili en su próxima revancha por el título en UFC 316 el 7 de junio en Newark, Nueva Jersey.

Sandhagen regresó a la senda de la victoria a principios de este mes con una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto sobre el excampeón de peso mosca Deiveson Figueiredo. El boxeador de 33 años cree que su sólida agenda le garantiza una próxima oportunidad por el título. Si bien Sandhagen admite que Petr Yan, con quien peleó por un título interino en UFC 267, también tiene un sólido historial, no puede decir lo mismo de O’Malley, quien consiguió una revancha inmediata tras perder contra Dvalishvili en UFC 306.

«Cuando piensas en O’Malley, ves que ha tenido una buena racha, pero creo que si peleas con tipos duros durante mucho tiempo, habrá noches en las que simplemente no ganes, ¿sabes a qué me refiero?. Porque todos estos tipos son realmente buenos, y he peleado con los mejores durante muchísimo tiempo. No muchos en la división pueden decir eso, excepto quizás Yan y Merab.