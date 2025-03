Sandhagen: «Actuación magistral contra Figueiredo podría darme oportunidad titular»

Cory Sandhagen está decidido a conseguir una oportunidad por el título de UFC en 2025, y comienza con una victoria en el evento principal de UFC en ESPN 67 sobre Deiveson Figueiredo.

Después de perder por decisión unánime ante Umar Nurmagomedov en una eliminatoria por el título de peso gallo en agosto, Sandhagen (17-5 MMA, 10-4 UFC) intentará volver a ponerse en el camino de contendiente contra Figueiredo (24-4-1 MMA, 13-4-1 UFC) en la pelea principal del evento del 3 de mayo en el Wells Fargo Arena en Des Moines, Iowa (ESPN2, ESPN+ ).

Con la expectativa de que el campeón de las 135 libras, Merab Dvalishvili, se enfrente a Sean O’Malley en su próxima defensa, Sandhagen ve su próxima pelea como una excelente oportunidad para dejar huella. Es uno de los nombres de alto rango que no ha peleado con ninguno de los dos, y Sandhagen cree que la afición desearía verlo pelear con Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) u O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) por el oro si su desempeño es el esperado.

“Me gusta mucho la pelea. Tengo muchas ventajas de cara a esta pelea contra Figgy. He crecido muchísimo como peleador. Perdí una pelea muy reñida contra alguien que perdió una pelea muy reñida contra el campeón. Sigo pensando que no estoy muy lejos del cinturón, ni mucho menos. Sigo pensando que podría estar a una o dos peleas de distancia, seguro. Soy el único que no ha peleado con Merab y que pronto estará en las conversaciones. También creo que todo el mundo quiere vernos pelear a O’Malley y a mí. Han estado pidiendo a gritos esa pelea, así que definitivamente yo también quiero esa”.

«Creo que este año va a ser muy bueno para mí. Ojalá pueda pelear tres veces, y una de ellas será por el campeonato. Quizás sea un poco optimista, pero es lo que voy a buscar. Estoy emocionado de volver. Creo que voy a lucir genial contra alguien como Figgy. Me va muy bien contra peleadores que buscan la oportunidad de terminar la pelea. Con Figgy hay que preocuparse por las sumisiones y los nocauts, pero me va muy bien contra ellos y creo que será una pelea en la que podré lucir muy dinámico y ofrecer una actuación magistral«.