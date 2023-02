SANADA: “Tengo una sensación de crisis”

El luchador japonés SANADA, de New Japan Pro Wrestling, pasa por una mala racha que lo ha hecho replantearse varios aspectos de su carrera luchística.

► Perdido en un túnel sin salida

Tras la lucha que SANADA sostuvo el 21 de enero en la segunda noche de “Wrestle Kingdon 17” en el Yokohama Arena, donde fue derrotado por su ex compañero de equipo, Manabu Soya, la mala fortuna parece perseguirlo.

Incluso en los duelos importantes recientes donde enfrentó a luchadores como Shota Umino y Ren Narita, quienes forman parte nueva generación, lo han llevado a probar la copa amarga de la derrota, sumiéndolo en una crisis sin precedentes.

Entrevistado por Tokyo Sports, SANADA habló por esta crisis que atraviesa.

– Sobre estar sufriendo una depresión tras los resultados negativos:

Es como si estuviera en un túnel y no sé qué hacer. Creo que el partido contra Soya fue el más grande. Tengo una sensación de crisis. Creo que estoy en un punto de inflexión en cuanto a si seguir bajando o subiendo”.

El hombre que una vez fue reconocido como un “rival” por Kazuchika Okada está sufriendo una depresión. En el partido contra Noah, fue completamente derrotado por Soya en un partido individual. Inmediatamente después, en el Torneo de Korakuen el día 24, Umino lo sometió llevándolo al toque de espaldas en un combate de parejas. En noviembre del año pasado, perdió ante Narita en las semifinales del “Torneo del Campeonato de la TV NJPW World”, lo que permitió a la nueva generación dar grandes pasos.

En febrero del año pasado, ganó el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, siendo su primer título individual en New Japan, pero lamentablemente se rindió debido a una lesión en el ojo izquierdo. No ha brillado desde entonces.

– Sobre sus compañeros de LIJ que están teniendo desafíos importantes

Tetsuya Naito, será el oponente en el combate de retiro de Keiji Mutoh, mientras que Shingo Takagi desafiará a Okada por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP el 11 de febrero en Osaka. Es innegable que me estoy quedando atrás. Creo que mi rival es el que fui ayer, pero… yo también tengo que ser consciente de eso y eso me hace sentir frustrado; quizá es momento de un cambio.

– Sobre los planes que tiene contemplados para salir del hoyo.

¿Cambiar el entorno? No deberíamos culpar al medio ambiente, pero esa es solo una idea, y la posibilidad no es nula. Realmente va a ser lo mismo que antes. Me pregunto si tengo que expandir mi forma de pensar, no dentro de el marco. Todavía no sé qué, pero creo que tengo que cambiar algo”.

¿Qué significan las dos letras del entorno, es una unidad llamada LIJ, o un anillo llamado Yomoya New Japan? De todos modos, SANADA celebró su 35 cumpleaños el día 28. ¿Podrá el hombre que se precipitó en Alafor por el fondo encontrar la clave de la resurrección?