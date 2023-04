SANADA dedicó su coronación a su madre

SANADA, ganador de la “New Japan Cup 2023” se apoderó del máximo cetro de New Japan Pro Wrestling en “Sakura Genesis 2023”, derrotando a Kazuchika Okada.

SANADA se convirtió en el séptimo monarca en la historia del cetro y este logro tuvo una dedicatoria especial, ya que lo dedicó a su difunta madre. En una entrevista concedida a Tokyo Sports, el luchador hizo una emotiva reflexión sobre esto.

El flamante monarca recordó que hace 17 años y medio, en noviembre de 2005, reprobó el examen de admisión a NJPW. Sería hasta marzo de 2007 cuando tendría su ansiado debut luchístico, pero bajo el amparo de AJPW.

La primera aparición de SANADA con NJPW fue en abril de 2016, y de ahí pasaron otros 7 años para conseguir el cinturón más importante por primera vez en su carrera. Previamente había desafiado en cuatro ocasiones por el cetro principal y su falta de resultados positivos le acarreó muchas críticas; pero él se mantuvo firme.

En todo este tiempo, SANADA tuvo una serie de amargos reveses, que le habían impedido conquistar el máximo título de alguna empresa. A comienzos de año. el luchador manifestó su insatisfacción ya que sentía que su carrera estaba estancada y tuvo que hacer cambios radicales.

Dejó la popular agrupación “Los Ingobernables de Japón” y se convirtió en miembro de “Just 5 Guys” y conquistó la New Japan Cup. La batalla decisiva contra Okada, quien desafió con determinación inquebrantable, continuó yendo y viniendo. Rainmaker explotó con un counter deadfall (DDT modificado), poniendo fin a la feroz batalla que duró 26 minutos y 58 segundos.

Fueron las palabras donde expuso sus verdaderos sentimientos de un hombre que cumplió su sueño

Incluso cuando estaba pasando por un momento difícil, pensé que si terminaba haciendo lo que más amo a medias, no importaría lo que hiciera. No podía renunciar.

Hay personas a las que le hubiera gustado mostrarles lo que hoy es. Una de ellas es Naoko, su madre. Ella fue la única en la familia que lloró y se opuso a su hijo, que era estudiante de secundaria y no había renunciado a convertirse en luchador profesional incluso después de reprobar la prueba introductoria.

Naoko murió de cáncer de pulmón en 2012, cuando SANADA tenía 24 años de edad y estaba en la etapa inicial de su carrera como luchador.

Si todavía estuviera viva, me pregunto qué pensaría de mí. Si me hubiera visto así, pienso que podría haber sido feliz de verme convertido en el mejor luchador de Japón. Por supuesto, no voy a estar satisfecho con solo tomar el cinturón. Este no es el objetivo de ninguna manera. Quiero crear un nuevo panorama desde aquí y hacer que la lucha libre profesional sea aún más emocionante.