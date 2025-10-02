Samoa Joe y «Hagman» Adam Page se enfrentarán en WrestleDream

En un combate que parecía inclinarse hacia la unión de fuerzas, la tensión entre Hangman Adam Page y Samoa Joe terminó robándose el protagonismo. A pesar de conseguir la victoria junto a Powerhouse Hobbs frente a los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Claudio Castagnoli), los roces internos dejaron en claro que algo más grande se avecina en AEW.
Los Death Riders dominaron por minutos, hasta que Page entró con furia castigando a sus rivales y llevando el ritmo del encuentro. Hubo una secuencia de falsos finales que incluyó Paradigm Shift, Uppercuts, Buckshot Lariat y Deadeye, hasta que finalmente Hangman consiguió la cuenta de tres para sellar la victoria de su equipo.
Sin embargo, durante el combate hubo problemas y roces, todo estalló cuando Adam Page le dio el campeonato a Samoa Joe y este cayó al suelo.
A pesar del triunfo, Samoa Joe no ocultó su molestia con el Campeón de AEW. El samoano encaró a Page tras la campana, reprochándole actitudes durante la lucha. La discusión subió de tono y estuvo a punto de convertirse en una pelea, pero el personal de seguridad intervino a tiempo para separarlos.
¿Qué pasará entre Samoa Joe y Hangman Page?
Al final, Adam Page criticó a Samoa Joe y aceptó enfrentarlo en WrestleDream en una lucha por el Campeonato de AEW. Ya que Joe aseguró que Hagman nunca lo ha vencido y buscará terminar con esto.