Samoa Joe y «Hagman» Adam Page se enfrentarán en WrestleDream

En un combate que parecía inclinarse hacia la unión de fuerzas, la tensión entre Hangman Adam Page y Samoa Joe terminó robándose el protagonismo. A pesar de conseguir la victoria junto a Powerhouse Hobbs frente a los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Claudio Castagnoli), los roces internos dejaron en claro que algo más grande se avecina en AEW.

Los Death Riders dominaron por minutos, hasta que Page entró con furia castigando a sus rivales y llevando el ritmo del encuentro. Hubo una secuencia de falsos finales que incluyó Paradigm Shift, Uppercuts, Buckshot Lariat y Deadeye, hasta que finalmente Hangman consiguió la cuenta de tres para sellar la victoria de su equipo.

Sin embargo, durante el combate hubo problemas y roces, todo estalló cuando Adam Page le dio el campeonato a Samoa Joe y este cayó al suelo.

A pesar del triunfo, Samoa Joe no ocultó su molestia con el Campeón de AEW. El samoano encaró a Page tras la campana, reprochándole actitudes durante la lucha. La discusión subió de tono y estuvo a punto de convertirse en una pelea, pero el personal de seguridad intervino a tiempo para separarlos.

OH MY GOD, WE ARE GETTING A HANGMAN PAGE/SAMOA JOE FEUD FOR THE AEW WORLD CHAMPIONSHIP. After Hangman dropped Joe’s Trios belt, he shoved Hangman and they trash talked. 👀

pic.twitter.com/Ar7Qrczt6g — Drainmaker (@DrainBamager) October 2, 2025

¿Qué pasará entre Samoa Joe y Hangman Page?