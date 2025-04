Samoa Joe: «Todos estaban emocionados con mi rivalidad con Brock Lesnar, menos Vince McMahon»

Corría el año 2017, World Wrestling Entertainment iba a presentar su nuevo Pay-Per-View (Desde ahora PPV), «Great Balls of Fire».

Aquí fue cuando Brock Lesnar defendió el Campeonato Universal WWE ante nadie más y nadie menos que Samoa Joe.

La construcción de la rivalidad en televisión fue bastante atípica, pero su conclusión aún más rara; puesto que luego de semanas de escuchar a Joe decir que Lesnar debía diezmarlo para derrotarlo, le tomó al menos 10 minutos a Lesnar y con un solo F5 batir a Joe y retener.

Lo anterior a la larga afectó la credibilidad de Joe.

De boca de Joe sabemos que alguien que no gustaba de sus segmentos charlados era el ex mandamás, Vince McMahon.

Sería en el pódcast de Chris Van Vliet, «INSIGHT with Chris Van Vliet», en un capítulo titulado: «Samoa Joe’s Incredible Career In TNA, AEW & WWE, Brock Lesnar, MJF Shove, ‘NOPE'», donde Joe dejaría las palabras que le dan título a esta nota.

«Oh, empieza mucho antes del combate. Comienza en la preparación, en los segmentos charlados, en el trabajo previo, en cómo reaccionamos el uno al otro en el ring y en cómo nos percibimos mutuamente. Soy muy detallista con las cosas pequeñas. No soy un gran fanático de cortar diálogos en el ring cara a cara con mi oponente en el cuadrilátero sin que haya acción, porque creo que, en cierto punto de la vida, si dos personas están discutiendo e intercambiando insultos y no se lanzan los puños, ambos quedan como unos idiotas«.