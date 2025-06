Samoa Joe revela un clip de la T2 de Twisted Metal

Si Samoa Joe ha estado desaparecido de AEW en los últimos años ha sido debido principalmente a su trabajo en la popular serie Twisted Metal. No lo está en estos momentos ya que está reinando como Campeón Mundial de Tríos junto a Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs; a los tres se les conoce como The Opps. En estos momentos, los responsables de la misma están ultimando el estreno de su segunda temporada.

Una nueva tanda de episodios que se estrenará en Peacock el 31 de julio y de la que el propio «Samoan Submission Machine» acaba de compartir un clip exclusivo en el que se ve a su personaje, Sweet Tooth. Junto a él, vuelven a estar Anthony Mackie , Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett y Anthony Carrigan. Saylor Bell Curda, Lisa Gilroy, Richard de Klerk y Patty Guggenheim.

La sinopsis de la segunda temporada de Twisted Metal es la siguiente:

«Mientras intentan sobrevivir al ataque de nuevos y peligrosos enemigos —y también de rostros conocidos—, incluido el payaso asesino Sweet Tooth, las cosas se complican para John cuando se reencuentra con su hermana perdida, la justiciera Dollface.»

Además, Samoa Joe tiene un papel interpretando al Detective Abrams en el videojuego Deadlock.

The Devil is in The Details btw. #Deadlock pic.twitter.com/PfT5toLsp9

— Samoa Joe (@SamoaJoe) September 20, 2024