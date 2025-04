Samoa Joe revela el origen de su nombre y del spot «Nope»

El luchador de AEW «The Samoan Submission Machine» Samoa Joe fue uno de los más recientes en visitar a Chris Van Vliet en su popular Insight, como dimos cuenta anteriormente al conocer de su boca todos los detalles de su historia con Brock Lesnar en la WWE.

En esta ocasión, abordamos dos cuestiones interesantes relacionadas con orígenes del veterano de las doce cuerdas, siendo la primera la decisión de elegir el nombre «Samoa Joe». También ha usado Joe Seanoa y King Joe.

«Fue más por una necesidad. Cuando comencé, internet no era lo que es hoy en día. La gente todavía usaba AOL Instant Messenger para conseguir fechas y tenías que imprimir las direcciones, no existía GPS, así que dar a conocer tu nombre era un proceso difícil. No había Twitter, solo había foros y esos foros realmente solo hablaban con 20 personas que estaban en ese sitio web o lo que sea. Así que conseguir la exposición que muchos atletas pueden conseguir hoy en día simplemente no existía. La mayoría de las veces, cuando te contrataban, era por el boca a boca. Alguien te recomendaba: ‘Este chico es genial’, y te traían. Eso fue muy cierto en mi caso, donde muchos promotores, especialmente en California, no les importaba tu video, no les importaba quién fueras, les importaba la palabra de Christopher Daniels, les importaba la palabra de un ‘Shooter’ Tony Jones de AP.

En ese momento ellos eran los tipos prominentes, su palabra era la que te conseguía el trabajo. Así que comencé como Samoa Joe, solo una broma, como ‘Vamos a llamarlo Samoa Joe’ y era como, puedes hacer el personaje estereotípico, pero en realidad eres un asesino y odias. El problema fue que empecé a tener buenos combates temprano, la gente comenzó a disfrutarlo y los promotores empezaron a pedir, ‘Quiero a ese chico Samoa Joe en mi show’. No iba a cambiar mi nombre porque no quería perder las fechas. Era como, no quiero llegar y decir, ‘Ahora soy Johnny Thundercock’, y al día siguiente, ‘Oh no, quiero a Samoa Joe. ¿Qué pasa aquí?’ Así que fue una decisión de negocios. Realmente no era como si quisiera ser Samoa Joe o si estaba en casa inventando este personaje pensando ‘este será el tipo’. Era como, quería seguir empleado.»