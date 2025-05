Samoa Joe retó a Jon Moxley a lucha en jaula

En la más reciente edición de AEW, vimos una muy buena, aunque corta lucha, entre The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Hook) y Rhett Titus, Nick Comoroto y Myles Hawkins. Sin embargo, lo interesante vimo realmente después de la victoria de The Opps.

Samoa Joe y Titus iniciaron el combate, y una vez sonó la campana, Joe derribó a Titus con un machetazo al pecho, luego lo castigó con patadas en la esquina y lo sacudió con una patada enzuigiri, para después darle el relevo a Katsuyori Shibata.

Comoroto ingresó por su equipo y se trenzó a machetazos con Shibata, pero Shibata lo derribó con una patada al rostro. Hawkins tomó el relevo, pero Shibata le conectó una patada en la espalda y dio paso a Powerhouse Hobbs. Hobbs aplastó a Hawkins con lazos al cuello en la esquina, lo derribó con otro más y luego le aplicó un spinebuster para darle la victoria a The Opps.

Tras el combate, The Death Riders atacaron por la espalda a The Opps. Samoa Joe le aplicó un candado al cuello al Campeón Mundial de Peso Completo de AEW, Jon Moxley, sobre la rampa, pero Claudio Castagnoli distrajo a Joe al colocar la cabeza de Shibata dentro de una silla, obligando a Joe a correr en su ayuda.

Luego, Samoa Joe tomó el micrófono y dijo que Moxley habla mucho, pero siempre se echa para atrás cuando intercambian golpes. Afirmó que ha intentado darle a Moxley lo que quiere en un mano a mano, pero parece que ya no lo desea, y lo retó a aceptar una lucha en jaula por el Campeonato Mundial de AEW en el especial de Dynamite titulado Beach Break.

Samoa Joe just raised the stakes for Beach Break! He wants AEW World Champion Jon Moxley in a STEEL CAGE!

