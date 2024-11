Samoa Joe podría regresar pronto a los shows de AEW

¿Echas de menos a Samoa Joe en la programación de All Elite Wrestling? El ex Campeón Mundial, «The Samoan Wrestling Machine», quizá vuelva más pronto que tarde. Debemos aclarar que no tenemos información concreta que apunte a un show, a una fecha, ni mucho menos a una historia que podría tener entre manos, pero sí podemos confirmar que ha terminado la filmación de la segunda temporada de ‘Twisted Metal’, serie donde interpreta a Sweet Tooth, y que es la razón por la que ha estado lejos de los cuadriláteros.

► ‘Twisted Metal’ termina su rodaje

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael Jonathan Smith (@iammichaeljonathan)

«¡Terminamos la producción de Twisted Metal temporada 2! Disfruten estas fotos sin spoilers, incluyendo una de mí viendo nuestra última toma de la temporada. ¡Terminamos a lo grande!

«Esta producción fue inolvidable. Nuestro increíblemente talentoso elenco y equipo hicieron un trabajo espectacular y ayudaron a crear algo realmente especial. Un enorme agradecimiento a todos los que hicieron posible que esta temporada fuera aún más grande que la primera.

«Ahora… a la postproducción».

El veteranos podría tener un nuevo proyecto en televisión, streaming o cine pero a falta de cualquier detalle en este sentido lo más lógico sería que diese continuación a su carrera en la lucha libre. Con respecto a esto, no hace mucho, Samoa Joe hablaba así de lo que quiere hacer:

«Es una respuesta difícil porque solo estoy interesado en hacer las luchas que los fanáticos quieren ver. No tengo ningún interés en hacer una luhca por vanidad con alguien que sea mi oponente soñado, porque no hago esto para mí. No lo hago para inflar mi currículum o añadir algo a mi portafolio. Lo hago para que los fanáticos quieran venir y verlo. Inevitablemente, esa pregunta, en este punto de mi carrera y de mi vida, queda en sus manos. ¿Qué pelea quieren ver? Porque eso es lo que me interesa hacer. Realmente no tengo ningún interés en hacer una pelea con alguien solo porque es hábil o porque creo que podría ser una gran pelea. No. En este punto, con el tiempo que me queda en mi carrera, quiero dedicar ese tiempo a lo que los fanáticos quieren, no a lo que yo quiero«.