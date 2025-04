Samoa Joe: «Ni Anoa’i ni Fatu son mis apellidos»

Tanto la Anoa’i como la Fatu son dos familias con grandes raíces en la lucha libre profesional que en la actualidad están más vigentes que nunca debido al éxito de luchadores como Roman Reigns (Leati Joseph Anoa’i) o Jey Uso (Joshua Samuel Fatu​) en la WWE.

Por ello, otros muchos con más o menos (o ninguna incluso) relación con ellas (y ellos) pueden intentar sacar provecho para mejorar sus propias carreras. Algo que Samoa Joe nunca estuvo dispuesto a hacer, según le explica a Chris Van Vliet en Insight:

“O sea, hay unos cuantos. Pero se volvió algo gracioso porque cuando yo estaba subiendo en las independientes, muchos luchadores samoanos que andaban por ahí decían cosas como, ‘Sí, bro, soy primo de The Rock.’ Y para mí, siempre era como, ‘No quiero vivir de un apellido que no es el mío.’ Así que siempre fui muy meticuloso con eso, diciendo: ‘No, no soy un Anoa’i, pero ellos son una familia increíble que abrió el camino.’ Pero sí, era muy firme con la idea de que yo quería hacerme un nombre por mí mismo».