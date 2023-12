Samoa Joe ilusiona: «Me quedan muchos años en AEW»

Samoa Joe no vislumbra su retiro de la lucha libre. El retador al Campeonato Mundial AEW cree que le quedan más de cinco años buenos por delante en las cuerdas, como expone en su reciente entrevista con Adrian Hernandez mientras se prepara para luchar con MJF en Worlds End después de haber dejado vacante el Campeonato Mundial Televisivo ROH con la intención de perseguir con todo el título máximo All Elite.

► Samoa Joe no vislumbra su retiro

«Probablemente me retire mucho antes que eso (que su cuerpo le diga que no puede más). He sido realmente, realmente afortunado. Cuando superé la conmoción cerebral, me tomé dos años para realmente poner todo en orden, y en ese tiempo, también en el proceso de recuperación, cambié muchas cosas en mi entrenamiento y cambié muchas cosas que me han beneficiado en gran medida en cuanto a la salud.

«Me siento bien en este momento. En cuanto a cuándo terminará el viaje, dejaré que se desarrolle un poco más. Pero diré esto, definitivamente tengo más de unos cuantos buenos años por delante. Más allá de eso, estoy emocionado… si nos vamos a retirar, nos retiraremos por todo lo alto. Así que será interesante ver cómo se desarrollan estos próximos años».

Samoa Joe lucha profesionalmente desde diciembre de 1999. De acuerdo a los registros que tenemos, el primer combate fue contra un luchador llamado Staz en el evento UPW Truth Or Consequences el 13 de septiembre del 2000. Dos días después, enfrentó a Matt Sinister en RevPro. Y al mes siguiente estaba batallando con dos luchadores absolutamente reconocidos en la actualidad como William Reagl y Excalibur. En total, hasta ahora, The Samoan Submission Machine ha tenido 1581 luchas en todo el mundo.