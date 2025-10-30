Samoa Joe enfrntará a Adam Page por el Campeonato AEW ante Full Gear

La lucha por una oportunidad al Campeonato Mundial de AEW reunió a cuatro de los competidores más explosivos de la empresa: Samoa Joe, Ricochet, Hook y Bobby Lashley.

Desde el inicio, el caos se apoderó del ring con Joe atacando a todos, mientras Lashley impuso su poder físico y Ricochet su velocidad aérea.

La acción se extendió por todo el ringside. Joe dominó con un tope suicida sobre sus rivales, mientras Hook y Ricochet protagonizaron espectaculares intercambios. Lashley ejecutó un Dominator sobre Ricochet, pero el conteo fue interrumpido justo a tiempo. El público estalló cuando el joven Hook aplicó el Redrum, aunque Joe respondió con toda su experiencia.

► Momentos clave del combate

El momento decisivo llegó cuando Bobby Lashley detuvo el Muscle Buster de Joe con una devastadora Spear. Sin embargo, Ricochet interrumpió la cuenta con un impresionante 450 Splash.

Posteriormente, Ricochet golpeó a Lashley con una esquina, por lo que el Todopoderoso se distrajo. En la confusión final, Samoa Joe aplicó el Coquina Clutch sobre Hook, obligándolo a rendirse y sellando su boleto rumbo a Full Gear.

Al final, Adam Page llegó disfrazado y atacó a The Opps parra dejar fuera de acción a Samoa Joe.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Samoa Joe se convierte en el retador oficial al Campeonato Mundial de AEW y enfrentará a Adam “Hangman” Page el próximo 22 de noviembre en Full Gear. El enfrentamiento promete ser un choque entre la brutalidad y la estrategia, con el título máximo de AEW en juego.