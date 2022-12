Samoa Joe está en uno de los mejores momentos de su carrera. Es tanto el Campeón TNT como el Campeón Mundial de la Televisión ROH; este título lo defendió con éxito anoche ante Juice Robinson en Final Battle 2022. No le va a ser sencillo mantener ambos reinados porque estará enfrentando al doble de oponentes, en dos de las compañías más grandes del mundo, y con mejor talento de planeta, pero de momento el veterano de los encordados vive un nuevo capítulo dorado.

De ahí que se sienta totalmente confiado de cara a lo que venga en el futuro. Todavía no sabemos quienes van a ser los siguientes en buscar una oportunidad de campeonar pero él está dispuesto a verse las caras con cualquiera. Ya sea de All Elite Wrestling, de Ring of Honor, o de otras compañías. De hecho, mientras hablaba en la conferencia de medios después del mencionado PPV, Samoa Joe se mostraba abierto a exponer el Campeonato TNT ante Cody Rhodes, quien actualmente está en WWE.

«Oh, cualquiera puede conseguirlo. Como, seamos muy claros sobre esto, como si crees que eres el tipo que va a venir a quitarme esto, aparece. Te patearé el trasero. No importa si es Miro, Cody puede volver. Traigan a cualquiera».

"Anybody can get it." Samoa Joe will take on all challengers.#ROHFinalBattle #ROH pic.twitter.com/mefBU4FNTw

— JJ Williams (@JJWilliamsWON) December 11, 2022