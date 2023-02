Samoa Joe consideró el retiro antes de unirse a AEW

Quienes acuden The Sessions with Renee Paquette siempre dan entrevistas realmente interesantes pues se sinceran mucho sobre todo tipo de temas tanto relativos a sus carreras como a sus vidas personales, y eso fue recientemente Samoa Joe. Nos iremos haciendo eco de sus declaraciones más relevantes pero en esta ocasión nos enfocamos tanto con que consideró el retiro antes de unirse a All Elite Wrestling así como también con como fueron las conmociones cerebrales que sufrió.

► El casi retiro de Samoa Joe

“Todo el dinero que me dieron. Inmediatamente, tiré toda mi moral por la borda… no [risas]. Estaba pensando legítimamente en colgar las botas por razones de salud. Estaba saliendo de la conmoción cerebral y lidiando con los efectos finales de eso y volviendo al ring sano y haciendo la transición a un estado físico en el que es como si pudiera hacer algo durante un buen período de tiempo y no quería desmayarme”.

“Básicamente tuve dos conmociones cerebrales muy juntas, lo cual es terrible. Hasta ese momento, me tomé un año sabático para trabajar de comentarista, lo que me ayudó muchísimo. No me arrepiento de haberme tomado ese tiempo. No lo cambiaría por nada. Eso me permitió estar saludable y recuperar mi mente y regresar a un lugar donde me sentía seguro incluso haciendo algo físico. Me doy cuenta de que si me hubiera apresurado y hubiera vuelto, probablemente, inevitablemente, no habría regresado al ring en absoluto. Estoy feliz de haberlo manejado bien, a pesar de querer volver”.

¿Te gusta lo que está haciendo Samoa Joe en AEW?