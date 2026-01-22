AEW Dynamite: Samoa Joe cobra venganza y derrota a Speedball Mike Bailey

Samoa Joe y Speedball Mike Bailey se enfrentaron luego de que Bailey, junto a Kevin Knight y Adam Page, le arrebatara el Campeonato de Tríos a Joe y sus aliados, por lo que el veterano buscaba una venganza directa en mano a mano.

Joe inició el combate con su clásico ritmo pausado, conectando golpes de poder, mientras que Bailey respondió con velocidad y patadas precisas, incluso logrando sacarlo del ring y lanzarse con un Asai Moonsault que encendió al público.

El desarrollo cambió cuando Hook y Katsuyori Shibata aparecieron para atacar a Bailey en ringside mientras Joe distraía al árbitro. A partir de ahí, el castigo fue constante, con Joe enfocándose en la pierna de Speedball para reducir su movilidad.

A pesar del daño, Bailey encontró espacios para conectar patadas y un Shooting Star Press que estuvo cerca de darle la victoria, pero el asedio externo volvió a inclinar la balanza.

► Momentos claves

Speedball resistió una llave a la pierna y sorprendió con combinaciones de patadas, pero una distracción de Hook y Shibata evitó que pudiera rematar desde lo alto. Joe aprovechó el momento para cargarlo y conectar un Muscle Buster definitivo.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Samoa Joe recupera impulso tras la pérdida del Campeonato de Tríos, mientras que Speedball Mike Bailey queda con cuentas pendientes no solo con Joe, sino también con sus aliados, lo que podría escalar la rivalidad en las próximas semanas.