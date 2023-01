Samoa Joe reflexiona sobre sus despido de WWE

Samoa Joe tuvo una buena carrera en NXT antes de llegar al elenco principal de la WWE, donde no tuvo la mejor de las suertes debido a sus constantes lesiones. Eventualmente fue despedido; sin embargo, fue contratado nuevamente poco después y se involucró en una rivalidad con Karrion Kross, a quien derrotó en NXT TakeOver 36 y logró el Campeonato NXT por segunda ocasión, aunque Joe tendría que renunciar al título después de sufrir algún tipo de lesión y se ausentó de la televisión desde entonces, hasta que desafortunadamente fue despedido por la compañía una vez más en enero de 2022.

► Samoa Joe cree que la gerencia de WWE estaba jugando una guerra

Durante una entrevista reciente con Renee Paquette en The Sessions, Samoa Joe describió las emociones por las que pasó cuando fue despedido por WWE dos veces en el lapso de un año. Joe declaró que cree que la gerencia de la WWE estaba jugando su guerra con las carreras de otros.

“Que, inicialmente, según tengo entendido, sin confirmar, hubo problemas entre los dos niveles superiores de la gerencia, y estaban jugando su guerra con las carreras y los contratos de las personas debajo de ellos. Después de la salida inicial, no tuve muchas posibilidades de respirar porque, esencialmente, me contrataron de nuevo en cuestión de horas. La segunda vez, simplemente me reí entre dientes cuando me di cuenta de que era más o menos la misma situación. Al mismo tiempo, no estaba amargado o enojado. La verdad es que, y esto es para darle algo de credibilidad a WWE, era caro”.

“Era caro mantenerme cerca. Si cortar mi contrato, si dicen que le ahorró dinero a la compañía, créanme, creo que lo hizo. No estaba caliente por eso. Era más la tontería de la situación, lo que estaban haciendo y el motivo por el que lo estaban haciendo, que nunca podré confirmar oficialmente, pero he escuchado de suficientes personas que tengo una idea bastante buena… incluyendo muchos de las personas involucradas. Después de eso, creo que pasé un día enojado. Más de la situación que del despido real. Luego, todas estas increíbles oportunidades se materializaron literalmente”.

Tras salir de WWE, Samoa Joe finalmente llegó a AEW y ROH, donde es el actual campeón de televisión ROH. También fue Campeón TNT, perdiendo dicho título ante Darby Allin, con quien ha mantenido una rivalidad por un tiempo.