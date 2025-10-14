Samoa Joe: «Adam Page nunca me derrotará»

Samoa Joe acudirá al event de pago por visión WrestleDream 2025 a intentar recuperar el Campeonato Mundial AEW de manos del «Hangman» Adam Page. Este próximo 18 de octubre el actual monarca buscará defender el título que ostenta desde hace 94 días frente a un retador que lo tuvo durante 113 a finales de 2023 y comienzos de 2024.

► En palabras de Samoa Joe

Un segundo reinado

«Siempre estoy preparado. Siempre. Me siento fantástico, otro día en el paraíso, preparándome para ser el campeón mundial de AEW. Cada vez que no eres el poseedor del Campeonato Mundial de AEW, deberías tomarlo personalmente. Mi primera etapa como campeón no fue lo que esperábamos, pero eso se puede enmendar en el futuro.»

Un gran desafío

«En el mundo en el que existo, cualquiera puede obtenerlo en cualquier momento, incluido Hangman Adam Page. Él está donde está ahora gracias a lo que hicimos por él. Ha sido protegido por nosotros. Cuando me faltas al respeto o no reconoces la fuente, naturalmente tengo que venir y corregir eso, hacerle entender cómo funciona la jerarquía. Él tal vez haya engañado al mundo, tal vez incluso a ti, pero no a mí. La verdad se conocerá en WrestleDream. Yo elegí el campo de batalla, dicté cuándo lucharemos, no el campeón. No seré sorprendido, tendré todo el tiempo para prepararme. Hangman Page tendrá que lidiar con eso.»

Los retos abiertos del campeón

«Suena noble, como si fuera un campeón luchador, pero lo que realmente hace es darle a un atleta joven una oportunidad enorme sin tiempo para prepararse. Eso no es ser un verdadero campeón luchador.»

Su historia con Adam Page

«Hangman Adam Page nunca me ha vencido y nunca lo hará. Es algo seguro; cada vez que luchamos, sabes lo que va a pasar. Nunca ha tenido el privilegio de luchar uno a uno conmigo. Sí, estuvo en un combate de tres, y lo dejé inconsciente con una estrangulación.»

La peligrosidad en AEW

«Hangman Page ha hecho cosas realmente psicóticas dentro y fuera del ring en los últimos años. Darby Allen y Mox en el undercard también serán peligrosos. Hay fuego y situaciones extremas, pero para mí eso es solo otro miércoles. Hay que estar listo para esto en nuestra carrera. Es difícil hacer que alguien diga ‘Me rindo’ en un combate, especialmente ellos. Harán cualquier cosa para lastimar, incluso a sí mismos. Va a ser una noche dura.»

Una lucha clásica mirando al futuro

«Siempre me he mantenido en la mezcla por el título, sin importar dónde esté. AEW no ha sido diferente. Mi mirada está puesta en el futuro, no en el pasado. No necesito armas para luchar. Será un combate individual al estilo clásico, sin fuego ni objetos peligrosos.»