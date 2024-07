El polémico Sammy Guevara, quien fue suspendido por segunda vez de AEW en marzo pasado, esta vez por aplicarle el GTH, su versión del GTS, a la cabeza a Jeff Hardy en una lucha en febrero, luego de que este estuviera visiblemente lastimado luego de que la rodilla de Guevara conectara sin querer y le rompiera la nariz a Hardy, ha vuelto a dar señales de vida.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Guevara reveló que él y su esposa, Tay Melo, están ya entrenando para regresar al ring en AEW. Recordemos que Melo viene de dar a luz a su hija, Luna, en diciembre de 2023, y estaba alejada del ring por este motivo, desde marzo de 2023. Este es el mensaje emotivo que compartió Guevara con sus aficionados:

Just wanna say this mama right here is doing such a great job.

We are both training for our comebacks and I wish yall could see how much work she puts in. Some days are harder than others but she has been killing it, all while being a great mom and wife!

She doesn’t give… pic.twitter.com/TaO2GlWhQh

— Sammy Guevara (@sammyguevara) July 24, 2024