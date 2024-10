Sammy Guevara: «Sé que os molestará, pero…»

¿Te gusta Sammy Guevara? ¿»The Spanish God» no es de tus favoritos? ¿Quizá seas un detractor del luchador de AEW y ROH? Estés en el bando que estés, tiene un mensaje para ti. Ahora que ha regresado a tiempo completo a la lucha libre profesional después de una época con demasiado altibajos que ha afectado negativamente a su carrera.

► Sammy Guevara no va a ningún sitio

«Vaya, qué año tan loco. Ha pasado mucho. Pasé de luchar por los títulos en parejas de AEW con un compañero diferente a ganar el oro en parejas con Dustin Rhodes, y hacerlo en Texas, un lugar donde he luchado tanto en el circuito independiente, parece que fue ayer. Es increíble. Muchos de los fans que solían ir a los shows independientes en los que luchaba estaban presentes en estos eventos, y algunos de ellos me mostraron fotos antiguas que tomamos en 2015 y 2016. Es sorprendente pensar que eso fue hace casi diez años. Parece que no fue hace tanto tiempo, pero lo fue. Hoy fue un día muy especial. Quiero dejar en claro que lo mejor de Sammy Guevara no es un capítulo cerrado; es el que estoy escribiendo en este momento. Así que estén atentos, porque aún me queda mucho por dar. Sé que esto va a molestar a algunos de ustedes, pero no me voy a ir a ningún lado. No me voy a ir a ningún lado», dice en un vlog.

No hace mucho, Sammy también hablaba así de lo que sigue para él:

«¿Qué quiere Sammy Guevara de la lucha libre? La verdad, solo quiero ser la mejor versión de mí mismo. Eso puede sonar cursi o genérico, pero estoy cansado de ponerme obstáculos. Puedo decir que es por esto o por aquello que no estoy donde quiero estar, pero en última instancia, tú tienes la opción de ser la persona que quieres ser, y eso es lo que quiero hacer. Cuando regreso ahora, solo quiero que esta sea la mejor versión de Sammy Guevara, no quiero ponerme en mi propio camino, y quiero seguir dando lo mejor de mí. Lo que venga, ya sea Ring of Honor, Collision, Dynamite, lo que sea, ponme en ese ring de lucha, y solo daré lo mejor de mí, y espero poder sentirme orgulloso, que en unos meses pueda mirar atrás y decir: ‘Hey, lo estás haciendo bien’«.