Sammy Guevara recreó la invasión de DX en las inmediaciones de Royal Rumble 2020

A finales de septiembre de 2017, pudo intuirse lo que estaba por venir en la industria «mainstream» de Estados Unidos. Cody Rhodes, The Young Bucks y el resto de miembros del entonces Bullet Club decidieron emular a DX cuando junto a una multitud de seguidores marcharon hacia las inmediaciones del Citizen Business Bank Arena de Ontario (California), recinto desde donde se celebraba un episodio de Monday Night Raw, para llamar con altavoces a Finn Bálor, Luke Gallows y Karl Anderson, excomponentes de la facción originada en NJPW.

Poco más que un «sketch» que sirvió para rellenar minutos de ‘Being The Elite’, pero que dispuso los bandos de lo que hoy se ha convertido en una «guerra» en toda regla: AEW vs. WWE. Y como si de un tributo periódico se tratase, Sammy Guevara hizo lo propio el domingo a las afueras del Minute Maid Park de Houston (Texas), recinto que acogió Royal Rumble 2020, con un tanque de juguete. Otro argumento de peso más para los detractores de All Elite Wrestling.

AEW's Sammy Guevara has turned up outside the #RoyalRumble at Minute Maid Park in a miniature tank.

For some reason he is reciting Scott Steiner's infamous promo.

I'm very confused. pic.twitter.com/rUDDbeES8w

