Sammy Guevara ha hecho muchas locuras hasta ahora en los cuatro años de vida de AEW y afortunadamente, sorprendentemente, nunca ha sufrido una lesión demasiado grave que le haya hecho replantearse dejar de hacerlas. Al menos, aparentemente, puesto que las realiza incluso en programas semanales. Es más, ya tiene en mente cual quiere que sea la próxima: saltar desde lo alto del Daily’s Place. Eso mismo señala en su reciente entrevista en MuscleManMalcolm para The Sportster.

.@sammyguevara risks it all to gain the advantage over Moxley! Watch #AEWRampage on TNT right now! pic.twitter.com/Wmhfoebxba — All Elite Wrestling (@AEW) December 17, 2022

> La nueva locura de Sammy Guevara

“Todo el tiempo, todo el tiempo [dijo el ‘Spanish God’ cuando se le preguntó si alguna vez hubo una locura que quisiera hacer que no se le permitió]. Realmente, el combate de escalera [en el episodio del 1 de marzo de 2023 de AEW Dynamite], la gente pensó que era una locura. Quería que fuera mucho más loco, pero debido a limitaciones de tiempo y otras cosas, tuvimos que cortar muchas cosas. Hay una cosa en el infame combate Sammy Guevara vs. Matt Hardy en All Out [2020], en realidad iba a ser arrojado desde lo alto de Daily’s Place, así es como iba a terminar el combate. Desafortunadamente, debido al accidente que sucedió al principio del combate, tuvimos que ir directamente a un final diferente. Quiero volver a Daily’s Place solo para que me lancen desde allí algún día. Un día, ya sabes, un chico puede soñar”.

Es comprensible que Sammy Guevara quiera hacerlo tanto como que AEW no se lo permita. Porque ese tipo de locuras, bien lo sabe él mismo, sus compañeros, sus jefes, sus amigos, su pareja, sus fanáticos, algún día pueden causarle graves daños que no solo no le permitan volver a hacer sino volver a luchar, o algo peor.

¿Te gustaría que Sammy Guevara saltara desde lo alto del Daily’s Place?