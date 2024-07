Sammy Guevara hizo su regreso en ROH, ¿por Mercedes Moné?

Entre asueto por compromiso matrimonial y demora en planes creativos, Sammy Guevara lleva casi medio año sin formar parte de la programación de AEW, tras su más reciente combate en el episodio de Collision del 24 de febrero.

Pero este pasado fin de semana (aviso: aquí hacemos un ligero «spoiler»), Guevara reapareció durante las grabaciones de ROH on HonorClub. Y mientras algunos ven positivo el cambio de aires para «The Spanish God», otros se muestran suspicaces.

So Sammy Guevara has been one of the top guys in AEW for years. He is gone for a bit & during that time Mercedes Mone comes in. He then returns today but at the ROH tapings. Does one thing have something to do with the other? pic.twitter.com/bhQwgkreyr