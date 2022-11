Sammy Guevara está abierto a debutar en el boxeo

Bobby Fish hizo recientemente su exitoso debut en el boxeo en un primer combate de los dos que ha acordado con Global Titans, compañía que también tiene interés en contratar a Sammy Guevara, luchador de AEW, según nuestro compañero Dave Meltzer. Tony Khan está dispuesto a que sus empleados trabajen en otras compañías de lucha libre profesional pero realmente no sabemos si permitiría que también boxearan. Recordemos que Fish abandonó All Elite Wrestling antes de iniciarse como púgil.

Lo que sí sabemos es que el «Spanish God» tiene también interés en tomar ese camino. Hizo una aparición en Dubái durante el evento en el que Floyd Mayweather enfrentó y derrotó al youtuber Deji Olatunji y lanzó la pregunta al público que estaba presente. Lamentablemente para el joven guerrero, la multitud no dio respuesta. Aún así, él no se echó para atrás y puso en claro que está abierto a tener un combate de boxeo si surge el oponente adecuado. Así que veremos si eso sucede en algún momento futuro.

First boxing event in the books #MayweatherDeji pic.twitter.com/jWDJywNBeV

Sammy Guevara también realizó la siguiente publicación en la que lo vemos junto a su pareja, Tay Melo:

We are on the way to Dubai ♥️ what a life! pic.twitter.com/lWQixHbkmt

— Samuel Guevara (@sammyguevara) November 11, 2022