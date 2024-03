Sammy Guevara: «Espero que AEW lo capitalice»

Durante el episodio de AEW Collision del 24 de febrero, Sammy Guevara y Powerhouse Hobbs se enfrentaron en una lucha sin descalificación dentro de la rivalidad que vienen teniendo en las últimas semanas y de la cual «The Monster» salió victorioso. «The Spanish God» estuvo hablando de ello en su canal de YouTube.

► Sammy Guevara, Powerhouse Hobbs y AEW

«Estoy cansado, me siento completamente golpeado. Déjame decirte, si pensaste que recibir latigazos de Will Hobbs era una buena idea, estás equivocado. Probablemente sea una de las peores cosas… hubo muchas caídas en esa lucha. Estoy muy contento con cómo resultó«.

«Ahora aquí estamos el lunes, y déjame decirte, me siento como la mi*rda [risas]. Me siento muy destrozado en este momento. Me duele todo el cuerpo. Recibir latigazos de Will Hobbs en la espalda no es divertido. Pero solo quiero hablar sobre esa lucha. Will Hobbs es una estrella. Se lo he dicho durante años. Se lo dije durante la pandemia, cuando estábamos atrapados en Jacksonville. Le dije: ‘Eres una superestrella esperando brillar’.

«Siento que él y yo hemos tenido trayectorias similares en AEW, donde hemos pasado de grupo en grupo. Estaba en Team Taz, estaba en QTV. Yo estaba en Inner Circle, estaba en JAS, y luego ambos estábamos en la Don Callis Family. Afortunadamente, pude salir de ahí antes de que Skeletor chupara la vida de mi carrera, como está haciendo ahora con [Takeshita] y Will Hobbs. Pero el sábado, no había nadie más, éramos solo él y yo, y pudimos demostrar que cuando nos das la oportunidad de coseguir un jonrón, podemos conseguir un maldito jonrón. Esa es la AEW que amo, que le das oportunidades a los chicos más jóvenes, al ahora y al futuro. Estoy muy orgulloso de esa lucha, aunque perdí. Estoy muy orgulloso de esa lucha porque pudimos mostrar eso, y espero que AEW lo capitalice. Porque pusimos mucho trabajo duro allí.

«No tomo las decisiones y esas cosas, pero estoy muy feliz con lo que hicimos, y sé que podemos hacer más con más. Pero también necesitamos la oportunidad. Así que estoy orgulloso de Hobbs, aunque esté con un carny que le está chupando la vida, y estaría mejor solo, aún así estoy orgulloso de él porque se lució. Yo hice lo mejor que pude también, pero no fue mucho esta noche. Eso no significa que mañana no lo sea, así que seguiremos adelante e intentaremos volver a esas clasificaciones que acaban de regresar y volver a la contienda por el título porque esos títulos no solo significan que eres el campeón.

«También significan una vida mejor para mí, para mi hija, para mi esposa, para mi familia, así que eso es lo que vamos a intentar hacer. Volveremos más fuertes que nunca, y haremos que suceda lo que está destinado. He tenido que superar mucha mierda en mi carrera, y siento que todavía tengo que superar cosas, y lo haré. Habrá personas que intentarán detenerte cuando comiences a brillar demasiado porque los intimida. Si sientes que el mundo está en tu contra, sé cómo te sientes, pero nadie puede detenerte excepto tú. Pueden poner pequeños obstáculos y frenarte un poco, pero realmente nadie te detendrá, y nadie me detendrá a mí. Así que llegaré a donde quiero llegar eventualmente».