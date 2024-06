La Superesterlla WWE, Sami Zayn, volvió a luchar en Arabia Saudita recientemente. Esto es sin duda alguna, un gran hito para él, luego de que, por posiciones políticas del luchador, Arabia Saudita no le permitiera competir en los primeros eventos de WEW realizados alli.

Sin embargo, como Arabia está realizando estos shows para mostrar apertura al mundo y un supuesto cambio verdadero en sus culturas y tradiciones, incluyendo la religión, pues le permitieron a Sami desde 2023 competir en estos eventos premium en Arabia.

Y es que Zayn es un canadiense musulmán de origen sirio, y está ayudando a Siria dándoles apoyo médico y donaciones que saca de su propio dinero que recibe en WWE. La relación enter Arabia Saudita y Siria no había sido la mejor, pero por cosas como la de permitir a Zayn en los shows de WWE en su tierra, se podría decir que han ido mejorando.

Arabia ya hasta nombró embajador en Siria tras 12 años y se reactivaron algunos vuelos, además de anunciarse un acuerdo de cooperación en materia cultural.

Recientemente, Zayn escribió un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en donde en un video dijo lo que significaba para él el lograr esta gran victoria en Arabia Saudita ante Bronson Reed y Chad Gable, para retener el Campeonato Intercontinental WWE, en una arena lleva de musulmanes. Estas fueron sus declaraciones:

I’ve a had a brilliant career.

And while it won’t show up on a list of titles I’ve won, great matches I’ve had, or dramatic stories I’ve told, one of my proudest achievements is representing, at the highest level, my Arab brothers & sisters in the Middle East & Muslims worldwide. pic.twitter.com/mNl6oQlpmo

— Sami Zayn (@SamiZayn) May 29, 2024