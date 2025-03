Sami Zayn: «WWE ya no se involucra en la política»

Hulk Hogan y el «Real American», The Iron Sheik y la Guerra Fría, Sgt. Slaughter y la Guerra del Golfo… WWE siempre ha utilizado la política para sus historias.

Por eso -camino a Elimination Chamber: Toronto, donde el luchador va a enfrentar a Kevin Owens en una lucha no sancionada, durante una entrevista con Jan Murphy– recientemente le preguntaron a Sami Zayn acerca de la posibilidad de introducir las actuales tensiones entre Estados Unidos y su país natal, Canadá, en la narrativa:

«No creo que eso realmente tenga algo que ver con Elimination Chamber. Creo que WWE, me gusta hablar sobre la lucha libre en profundidad y como una forma de arte reflexiva en el mundo con respecto a la historia y la sociología, y cómo refleja la sociedad de su tiempo. La lucha libre siempre ha tenido una representación política del espíritu de la época. En los años 90, durante la Guerra del Golfo Pérsico, tuvimos a Sgt. Slaughter con el tema de Irak. Incluso antes de eso, en los años 50, tuvimos villanos nazis. Quienquiera que fueran los villanos en el clima político se reflejaba en el mundo de la lucha libre profesional. Ahora, de una manera extraña, estamos haciendo una anti-reflexión, en la que simplemente no tocamos la política como compañía. Nada del clima político se refleja en el producto ahora.

It’s UNSANCTIONED this Saturday at #WWEChamber between @SamiZayn and @FightOwensFight! How vicious will these two get?! 👊👊

🇨🇦 TORONTO

🎟️ https://t.co/GB7NOiJKQV pic.twitter.com/UnjanmEg6Q

— WWE (@WWE) February 28, 2025