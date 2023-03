Sami Zayn: “Todos deberían luchar con máscara”

Tanto tiempo como ha sido Sami Zayn, fue El Genérico. Desde sus inicios en 2002 hasta unirse a la WWE en 2013. También utilizó nombres como Rami Sebei, que es el suyo de verdad, Stevie McFly o Big Larry, pero con ninguno de ellos trascendió como lo hizo con estos. Continuando con su personaje de enmascarado con nombres español, por contextualizar, alcanzó a ser Campeón Mundial PWG, Campeón Mundial de la Televisión ROH o Campeón Mundial Unificado wXw. Sin olvidar todos sus títulos junto a su inseparable Kevin Owens, entonces Kevin Steen.

> Sami Zayn recuerda al Génerico

Durante una reciente entrevista con ESPN, The Underdog from the Underground estuvo recordando aquellos tiempos:

“Creo que todos deberían trabajar con una máscara en algún momento de su carrera, incluso si es cuando recién comienzan. La máscara es una herramienta realmente beneficiosa al principio de tu carrera porque te enseña el arte del lenguaje corporal y las expresiones faciales.

“Te enseña a ser mucho más expresivo y a dominar realmente el arte de salir adelante sin muchas herramientas que damos por sentadas. Por ejemplo, incluso poder hablar. Hablar es una gran parte de conectar con la gente. Así que necesitas poder conectar con la gente y no hablar realmente. Si pudieras hacer eso, serías bastante bueno”.

En ocasiones se ha hablado, entre fanáticos, de que Sami Zayn podía volver a ser El Genérico eventualmente en la WWE, pero nunca ha sucedido, y probablemente nunca suceda. Tampoco es que dicho personaje tenga alguna conexión con el gran público. Muchos lo celebrarían pero seguramente muchos más no sabrían bien qué están viendo.

¿Te gustaría que Sami Zayn volviera a ser El Genérico?