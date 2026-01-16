SmackDown: Sami Zayn sobrevive a Ilja Dragunov y avanza en el torneo

En el cierre épico de la primera ronda del torneo de contendiente número uno al Campeonato Indisputable WWE, Sami Zayn libró la batalla más brutales de la tarde y para derrotar al temible Ilja Dragunov, avanzando a la siguiente fase y manteniendo viva su esperanza de volver a la cima de WWE.

► Momentos clave

La lucha fue, desde el primer segundo, una guerra de desgaste. Dragunov, conocido por su estilo frenético y castigador, descargó sobre Zayn una ofensiva endemoniada. Sin embargo, la veteranía y la capacidad de absorber castigo de Zayn fueron su escudo. Un brainbuster de Sami fue la primera señal de que no se rendiría fácilmente.

Lo que siguió fue un intercambio de súplex alemanes y golpes que resonaron en toda la arena. Dragunov intentó quebrar el espíritu de Zayn con patadas en la cara y una lluvia de castigo sobre su brazo derecho. El ruso conectó incluso su Torpedo Moscow en la esquina y un H-Bomb que Zayn milagrosamente interceptó con los pies.

Cada vez que Dragunov parecía decidir el combate, Zayn encontraba un resquicio. Esquivó una powerbomb y un sentón desde las cuerdas para contraatacar con un Exploder que estrelló a Dragunov contra la esquina. Con el Zar finalmente herido y desorientado, Zayn no dudó.

Corriendo con la última reserva de su energía, Sami Zayn conectó su movimiento final, el Helluva Kick, impactando en pleno rostro de Dragunov. La cuenta de tres que siguió no fue solo una victoria, fue una conquista.

► ¿Y ahora qué?

Sami Zayn avanzó en el torneo. Sin embargo, después de la lucha fue atacado por otro de los finalistas, Trick Williams.