Sami Zayn: «Si hubiera vencido a Roman Reigns…»

El Campeón Intercontinental de WWE, Sami Zayn, desafío al «Tribal Chief» Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en Elimination Chamber 2023 cuando sus tiempos como «Honorary Uce» en The Bloodline tocaron a su fin. Lamentablemente para él, fue derrotado. Pero, ¿y si hubiera ganado? Habría sido una de las mayores sorpresas de los últimos años. Y también un momento por el que «The Underdog from the Underground» siempre sería recordado.

► Si Sami Zayn hubiera vencido a Roman Reigns…

«No estoy seguro de si hay un ‘debería haber sido’. Es difícil evaluarlo con el tiempo. Ha pasado un año y unos meses desde ese evento. Viendo cómo se desarrolló todo, digamos que ese fue el momento en que ocurrió el cambio de título. Todo lo que ha pasado en el último año y medio, y ha habido mucha programación excelente, no habría sucedido de la misma manera. Es el efecto mariposa: cambia una cosa y todo cambia. Puedes pensar en grandes momentos y combates, como cuando Brock (Lesnar) terminó la racha de (The Undertaker). En ese momento, yo estaba en NXT viendo el evento con Juice Robinson. Él estaba tan sorprendido que dijo, ‘Me tomará cinco años saber si esta fue la decisión correcta o no.’ Y es cierto. Es como seleccionar a un jugador en deportes: haces una selección y toma años saber si fue la decisión correcta. Es difícil decirlo sin sesgo. Estoy sesgado porque soy yo, fue mi historia, ese momento en el tiempo, en ese lugar, frente a esa multitud.

Embed from Getty Images

«Lo que diré es que, si yo hubiera ganado esa noche, habría sido un momento que perduraría para siempre. Entiendo que están contando una historia más larga con Roman, y Cody está esperando su oportunidad, pero si lo miro de manera aislada, sin considerar el contexto, indudablemente, si hubiera ganado esa noche, habría sido un momento que se recordaría para siempre. Como fan, nos atraen los momentos especiales, las audiencias especiales, esos momentos en los que todos compartimos una experiencia que sabemos que vivirá para siempre. Ese habría sido uno de esos momentos. No se puede negar eso. Ya sea que haya sido el momento adecuado para los negocios o la decisión correcta o incorrecta, esas cosas toman años para saberse. Si lo miro en un vacío, lo único que puedo decir es que si hubiera ganado esa noche, habría pasado a la historia como uno de los grandes momentos que perduraría durante 10, 20 años, y seguiríamos viéndolo solo por la reacción del público, si no fuera por otra cosa.»

Embed from Getty Images

¿Sami Zayn debió ganar en Elimination Chamber 2023?