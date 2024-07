Sami Zayn: «Si Bron Breakker sigue así en WWE…»

Quizá llamarlo prospecto no tenga sentido cuando ha dejado atrás NXT, pero lleva tan poco tiempo en Raw y SmackDown que puede que todavía lo tenga. Sin duda Bron Breakker es el luchador joven de WWE con mayor proyección. Y es posible que tan pronto como el 3 de agosto se convierta en el nuevo Campeón Intercontinental venciendo al veterano consolidado Sami Zayn en SummerSlam, uno de los Premium Live Events más grandes del año. ¿A dónde llegará si sigue así?

Embed from Getty Images

► Si Bron Breakker sigue así…

«Es interesante cuando eres el eterno underdog, pero te conviertes en campeón, todavía tienes que tener esa confianza de que él es un novato, y yo soy el veterano. ‘Estás en mi mundo, pero eres muy peligroso.’ Es caminar por esa línea. Él tiene una ventaja física sobre mí, pero yo tengo, teóricamente, una ventaja intelectual de mi lado. Cualquiera que lo mire, su trayectoria ha sido increíble. Su fuerza y velocidad saltan a la vista. Incluso en cuanto a personalidad, sé que aún no está allí en el sentido de que los fanáticos aún no lo han visto, pero este tipo tendrá una personalidad magnética eventualmente, cuando los fanáticos comiencen a ver ese lado de él. Con suficiente tiempo y refinamiento y las personas adecuadas diciéndole las cosas correctas, lo cual siempre puede salir mal con las personas equivocadas diciéndote las cosas equivocadas. Si sigue en el camino, va a ser un jugador muy completo y más que solo un tipo fuerte que corre muy rápido y da un gran spear. Hay mucho más en su juego que eso. Va a ser bueno, solo espero que no sea a costa mía en SummerSlam», comenta Zayn intentando responder a esa pregunta en Busted Open Radio.

¿Qué piensas de Bron Breakker?

Embed from Getty Images