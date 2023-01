Sami Zayn seleccionó su lucha del año 2022

El 2022 está por terminar y muchos han hecho una evaluación de todo lo que ha ocurrido en este año. Cosas buenas y cosas malas definitivamente han sucedido, y el mundo de la lucha libre no está exento a este tipo de evaluaciones, luego de que experimetáramos acción desde el primer día hasta el penúltimo, con el reciente episodio de Friday Night SmackDown, que tuvo como evento central el combate entre John Cena y Kevin Owens contra Roman Reigns y Sami Zayn, con victoria de los primeros.

► Sami Zayn escogió su lucha contra Johnny Knoxville como lo mejor del 2022

De manera particular, Sami Zayn tuvo un gran año, cumpliendo un papel preponderante en los primeros meses para llevar la rivalidad que mantuvo con Johnny Knoxville, de Jackass, que desembocó en WrestleMania. Durante el último semestre, el ex Campeón Intercontinental logró convertirse en el Uce Honorario y ha desempeñado un papel excepcional como miembro de The Bloodline.

Precisamente, Sami Zayn recurrió recientemente a su cuenta de Twitter para expresar su opinión sobre lo que era para él, la lucha del año que está por terminar. Escogió su combate contra Johnny Knoxville en WrestleMania.

«LUCHA DEL AÑO. Feliz año nuevo.»

Sin ser una lucha técnicamente buena, la cuota de entretenimiento que pusieron Sami Zayn y Johnny Knoxville en WrestleMania 38 es de ponderar, y claramente se convirtió en uno de los mejores momentos de aquel evento, que también involucró al resto del elenco de Jackass. Al final, Knoxville se alzó con la victoria.