Sami Zayn se corona Campeón de Estados Unidos

Sami Zayn escribió una nueva página de gloria en su carrera al derrotar a Solo Sikoa y proclamarse Campeón de los Estados Unidos de WWE en SmackDown celebrado en Francia. El canadiense, que en semanas recientes ya había vencido al samoano, llegó con la misión de repetir la hazaña, aunque esta vez con el título en juego y frente a toda la fuerza de la familia de Sikoa.

El combate fue un choque de poder y resistencia. Sikoa inició dominando con castigos brutales, respaldado por la intervención de JC Mateo y Tonga Loa. Sin embargo, la sorpresa llegó con la aparición de Jimmy Uso y Jacob Fatu, quienes incendiaron la arena en medio del caos. Pese a los embates y a varios Spinning Solos que casi lo dejan fuera de combate, Zayn se levantó con espíritu indomable.

En el clímax, tras evitar el temido Samoan Spike, Sami aplicó un exploder suplex en la esquina y cerró con dos Helluva Kick consecutivos que le dieron la cuenta de tres. La Arena explotó en júbilo mientras Zayn celebraba entre fuegos artificiales y el público coreando su entrada.

Con esta victoria, Sami Zayn no solo se corona campeón, sino que consolida su lugar como uno de los favoritos de la afición.