Sami Zayn y Kevin Owens comparten una amistad muy estrecha. Ambos han trabajado como grandes compañeros, y también como acérrimos rivales desde sus días en la escena independiente. A pesar de aquello, en el elenco principal no han podido tener una rivalidad por un campeonato grande, ni tampoco han logrado conseguir el Campeonato de Parejas, aunque estarán en bandos opuestos para el siguiente evento premium, Survivor Series.

► Sami Zayn y Kevin Owens son dos Superestrellas que no encajaban físicamente en el molde de Vince McMahon

Sami Zayn, actual miembro de The Bloodline, habló recientemente con Corey Graves, en el reciente podcast After the Bell, sobre su viejo amigo y rival Kevin Owens y cómo ambos nunca encajaron en el molde de una superestrella típica de la WWE, por su aspecto físico. No obstante, destacó que fue su pasión la que les ha permitido mantenerse relantes en la compañía.

«No sé la respuesta. No sé cómo articular. No sé qué es. Podrías decir pasión, definitivamente hay eso y hay algo y es una de esas cosas que es muy difícil de articular. Hay algo que salta a la vista, creo, sobre nosotros dos».

«Nada sobre nosotros gritaba a las Superestrellas de la WWE en términos de estatura física. Pero sabías que había algo crudo, había algo crudo allí. Este sentimiento, todavía lo tengo ahora. No sé si es ego o es orgullo o lo que sea, es este sentimiento de que el espectáculo es mejor conmigo que sin mí»,

Era de conocimiento público que Vince McMahon solía impulsar a luchadores con un físico imponente, por lo que lo hecho por Sami Zayn y Kevin Owens tiene mayor mérito todavía al lograr posicionarse dentro de los planos estelares de la compañía.