Sami Zayn no pudo vencer a Roman Reigns para ganar el Campeonato Universal Indiscutible WWE en Elimination Chamber 2023. No obstante, la noche no terminó del todo mal para él pues Kevin Owens lo ayudó a dar una paliza al “Jefe Tribal” y recibió todo el cariño de los fanáticos. Ahora conocemos cómo se siente SZ después del Evento Premium pues fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa después del mismo.

► Sami Zayn, tras Elimination Chamber 2023

“Quiero disculparme de antemano porque me siento muy extraño. Sé que algunas de estas respuestas van a ser, tal vez no lo que esperarían. Me siento muy extraño, me siento muy extrañamente distante, lo cual no sé si la gente quiere escuchar. Tú quieres escuchar: ‘Wow, hice esto. Fue increíble. Estoy en lo más alto’. Normalmente lo estoy, pero me siento muy extraño, extrañamente distante, y no puedo decir exactamente qué es. En un nivel cognitivo. Sé lo que acabamos de hacer. Creo que todavía tengo que volver a verlo y ver cómo funcionó. Esta es una gran lección que he aprendido de esta historia con Bloodline durante los últimos nueve, diez meses. Me sentiré bien con algo que he hecho, pero tengo que ver cómo funcionó. ¿Cuáles fueron los ángulos, si se acercaron, si la emoción llegó a través de todo ese tipo de cosas? Veré cómo funcionó.

“Si me pregunta mañana, es posible que tenga respuestas muy diferentes, pero me siento extraño. Ese podría ser el tema recurrente de algunas de estas respuestas. La otra parte podría ser que fue una especie de final infeliz esta noche. Mentiría si dijera que eso no me afectó. Por supuesto, es increíble… esto es un sueño hecho realidad. Alguna vez tienes un sueño, va en cierta dirección, y luego te despiertas justo antes. Eso es algo de lo que esto era. Era como un sueño, es un sueño hecho realidad, es surrealista, es todo lo que podría desear, y el final de un libro de cuentos obviamente tiene un cierto final. Eso no es lo que pasó esta noche. No puedo actuar como si no hubiera una pequeña parte de mí que dice, ‘ahhhh, desearía haber podido darle ese final’. A la gente, a la historia, a mí mismo, a mi familia, a mis amigos, a Montreal. Sé lo que es esto, todos sabemos lo que es esto, pero algunas de estas cosas son reales. Simplemente sueñas con ese final feliz. Tan cerca. Tal vez esa es una pequeña parte de este extraño sentimiento al que sigo regresando. No sé. También es mirar a la multitud después de la cuenta de tres. Al ver sus rostros, pensé: ‘Oh, esto no es divertido’. Están heridos. Estaban tan desinflados, pero no en una historia algo desinflada”.

