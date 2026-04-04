Sami Zayn retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Carmelo Hayes

Durante la pasada emisión de SmackDown, Trick Williams llegando al ring junto a Lil Yatchy. Williams habló sobre su eventual combate en WrestleMania y dejó claro que no quería recibir ningún sermón de Sami Zayn. Luego, hizo activar la pirotecnia que estaba preparada para Sami, un gesto de provocación que encendió los ánimos.

Sami Zayn apareció y respondió con contundencia: no le importaban las pompas, pero le advirtió a Trick que en WrestleMania lo pondrá en su lugar. Trick contraatacó diciéndole que Sami estará en WrestleMania gracias a él, sembrando la duda sobre la legitimidad de su clasificación.

En ese momento, Carmelo Hayes hizo su entrada. Reconoció que él y Trick tienen una historia juntos, pero que la resolverán en el momento oportuno. Luego, se dirigió a Sami con dureza: «Tú no puedes hacer lo que Carmelo sí. Yo cargué con el Campeonato de los Estados Unidos a mis espaldas». El público coreó «Queremos a Melo», respaldando al excampeón.

Melo exigió su revancha inmediata. Sami respondió que ya lo había derrotado y que cualquier revancha podría darse después de WrestleMania. Trick intervino para apoyar a Melo, apelando a la integridad de Sami. Zayn reconoció que Trick influyó en el resultado de su clasificación y que él mismo vivió una situación similar con Cody Rhodes. Finalmente, aceptó el combate y Melo se retiró satisfecho. Trick se burló de Sami, y este respondió atacándolo y sacándolo del ring.

► Momentos clave

La lucha por el título comenzó con mucha intensidad. Trick Williams observaba desde primera fila, junto a la mesa de comentaristas. La acción inició con llaveo a ras de lona. Sami salió del ring y Carmelo Hayes se lanzó con un tope con giro, pero tuvo un mal aterrizaje que pareció afectar su rodilla.

Tras la pausa comercial, la acción siguió pareja. Sami arrinconó a Melo y preparó su Helluva Kick, pero fue bloqueada. Hayes derribó a Sami y fue por una plancha, pero otro mal aterrizaje afectó su conteo y casi cae derrotado por el campeón. Sami buscó el contraataque, pero Melo lo recibió con las rodillas en alto y luego intentó su machetazo, volviéndose a lastimar la rodilla.

El réferi fue a revisar a Melo y Sami buscó atacarlo, aunque el árbitro no se lo permitió. Aún así, Sami Zayn vio una oportunidad y logró conectar su Helluva Kick directo al rostro de Hayes. El impacto fue suficiente para que el réferi contara la cuenta de tres y Sami retuviera el Campeonato de los Estados Unidos.

► ¿Y ahora qué?

El combate fue bueno, aunque no superó lo de la semana pasada. Muchos consideran que fue una oportunidad perdida para revertir el resultado anterior. Tras la lucha, Trick Williams y su compañero aprovecharon para atacar a Sami Zayn, dejando claro que la rivalidad está lejos de terminar y que WrestleMania será el escenario definitivo para resolver las cuentas pendientes.